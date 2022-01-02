Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Türkiye ile Vietnam arasındaki sağlık iş birliği anlaşması kapsamında bu ülkeye hibe edilen malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan başkent Hanoi'ye gönderildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye ile Vietnam arasındaki sağlık iş birliği anlaşması kapsamında bu ülkeye hibe edilen malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan başkent Hanoi'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in görüşmesinin ardından ilk önce Ankara'dan İstanbul'a getirilen malzemeler arasında 10 vantilatör, 10 hasta monitörü, 20 bin N95 maskesi, 4 bin tulum, 100 bin PCR test kiti, 100 bin birim Viral Nükleik Asit Çıkarıcı ile Koruyucu Nakil Sıvısı yer aldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki kargo terminaline taşınan malzemeler, burada bir süre muhafaza edildikten sonra THY uçağına yüklendi.

Sağlık malzemelerini de taşıyan tarifeli uçak, İstanbul'dan Hanoi'ye hareket ederek Vietnam'a ulaştı.

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti

 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title