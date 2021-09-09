Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
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Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı

Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Kırgızistan'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Aşı sevkiyatını gerçekleştiren uçak, Manas Uluslararası Havaalanı'nda, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı.

Beyşenaliyev, Türkiye'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdiği destek için teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaş üstü nüfusa uygulanacağını belirtti.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da şu ana kadar 700 binden fazla kişi aşı oldu.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 104 test yapıldı, 104 yeni vaka tespit edildi ve Kovid-19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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