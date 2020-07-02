Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik açıklamaları sonrasında beklenen 'internet ayarı' geliyor. AK Parti, sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleyecek bir dizi düzenlemeyi Meclis'e getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği konuşmada sosyal medya mecralarının bütünüyle kontrol altına alınması gerektiği beyanının ardından gözler siyasetteki çalışmalara çevrildi. AK Parti, sosyal ağların hukuki olarak denetlenebilir hale geleceği yasa için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformları Türkiye'de en az 1 temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, değişiklikler şu şekilde olacak:

Sosyal medya mecralarıyla ilgili olan kanuna "sosyal ağlar" tanımı eklenecek.

BTK VERİLERİ YEDEKLEYEBİLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mecraların yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebilecek. Aynı zamanda BTK, verilerin yedeklenmesi konusunda da yetkili olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek zorunda.

Bu temsilciler, BTK'nın tebligatlarına yanıt vermezse sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği, mahkeme kararıyla bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

100 BİN İLA 1 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞEN CEZA

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlâl eden içeriklere yönelik başvurulara, en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyene 100 bin ila 1 milyon TL arasında ceza verilecek.

Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bu iki yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1 ila 5 milyon TL para cezası verilecek.

Düzenleme ile Netflix, Amazon Prime, Puhu TV ve Blu TV gibi platformlar da yasal altyapıya kavuşturulacak.