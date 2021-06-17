Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştı
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Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye tarafından gönderilen 26 bin doz Sinovac aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye tarafından gönderilen 26 bin doz Sinovac aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Covid-19 salgını ile mücadelesine desteği devam ediyor. Türkiye'den KKTC'ye gönderilen 26 bin doz Sinovac aşısını taşıyan ambulans uçak, başkent Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. İlerleyen saatlerde 26 bin doz daha korona virüs aşısının KKTC'ye geleceği öğrenildi.

KKTC, NÜFUSUNUN YÜZDE 70'İNİ TEMMUZA KADAR AŞILAMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye'den KKTC'ye bir hafta içerisinde toplamda 300 bin doz daha korona virüs aşısı gelmesi beklenirken, KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Temmuz ayının sonuna kadar KKTC nüfusunun yüzde 70'inin Covid-19'a karşı aşılanmayı hedeflediklerini aktardı.

HAFTADA 40 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Bakan Üstel, Türkiye'den her hafta düzenli olarak aşı geleceğini belirterek, başlatılan aşı seferberliği ile her hafta 40 bin kişinin Covid-19'a karşı aşılanacağını açıkladı.

Öte yandan Türkiye'den KKTC'ye bugüne kadar toplam 216 bin doz korona virüs aşısı geldi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştı
Türkiye'nin gönderdiği 26 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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