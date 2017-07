Türkiye'nin Enerji Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Limak Enerji'nin, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği "Türkiye Enerji Akademisi" ilk mezunlarını verdi.



Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin genç işsizliğin azaltılmasına yönelik adımlarının çok değerli olduğunu, ama bu noktada özel sektöre de önemli roller düştüğünü söyledi.



Özdemir, bu çerçevede Limak olarak nitelikli iş gücünün artırılması ve meslek seçimlerinde cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi için çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini anlattı.



Enerji sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri "Türkiye Enerji Akademisi" programının, ülke genelindeki tüm başarılı mühendislik öğrencilerine açık olduğunu belirten Özdemir, her başarılı öğrenciye eşit biçimde fırsat sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.



BÜYEM iş birliğiyle gerçekleşen projenin, her yıl devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, maden, petrol ve işletme mühendislik bölümlerinden 3. ve 4. sınıfta okuyan 100 öğrenciye ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Özdemir, "Akademinin önemli bir diğer misyonu da 'mühendislik erkek mesleğidir' anlayışını ortadan kaldırmak. Bugün Türkiye'de kadın mühendis oranı yüzde 20'lerde. Ülkemizde ve dünyada mühendislik, halen 'erkek işi' olarak görülüyor. Biz de bu nedenle programa kabul edilecek öğrencilerin minimum yüzde 30'unun kız öğrencilerden oluşmasına karar verdik." diye konuştu.



Akademideki 4 aylık eğitimden sonra verilen sertifikanın ABD ve 20 ülkede geçerli olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Program, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kurdu. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecek." ifadelerini kullandı.



Özdemir, kendilerinin de bu projeyle sadece sektörel bazda değil, yetişmiş iş gücü alanında da konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Özdemir, Limak olarak gençlerin enerjisini desteklemeyi, enerjinin genç mühendislerini yetiştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.



- "Akademi, kalifiye eleman yetiştirmede önemli"



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da toplumda eğitim ihtiyacı bulunan her kesime ulaştıklarını, üniversite kadrosunun bilgi birikimini, daha geniş kesimlere aktarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Üniversite ile belirli alanlarda uzmanlaşmış akademik kadronun, mühendis adaylarının kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunduğunu belirten Özkan, "Bu program, katılımcıların kurum ve sektörle inovatif yaklaşım sergilemesi için imkan sağlıyor. Limak Grubu'nu bu programdan dolayı kutlar, öğrencilere başarılar dilerim." dedi.



BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut da globalleşme süreciyle birlikte ekonomilerin birbirlerine bağımlı hale geldiğini ve rekabetin arttığını belirterek, bu noktada eğitimli iş gücünün, en önemli rekabet unsuru olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından, programa katılan 100 öğrenciden başarılı olanlara sertifikaları verildi.