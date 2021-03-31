Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Bizim Toptan Satış Mağazası Ankara Polatlı'da da açıldı.

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Bizim Toptan Satış Mağazası Ankara Polatlı'da da açıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde uzun zamandır mağaza açma işlemlerini sürdüren Bizim Toptan Satış Mağazası gerçekleştirdiği açılış programıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye genelinde 70 ilde 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan, Ankara Polatlı'daki yeni adresinde daha büyük bir alanda müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi olan Bizim Toptan Satış Mağazası Polatlı'da açmış olduğu mağaza ile 175. mağazasını açmış oldu.

Polatlı'nın Gülveren Mahallesine açtığı mağaza ile Ankara'da 6. mağazasını açmış olan Bizim Toptan Satış Mağazaları, yapılan dua ve kuşak kesimi sonrasında müşterilerine hizmet vermeye başladı. Mağazaya alışveriş yapmaya gelen ilk müşteriler, Bizim Toptan Satış Mağazalarının Polatlı'da açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, güler yüzlerinden ötürü çalışanlara özellikle teşekkür ettiler.

Bizim Toptan'ın salgın sırasında hızla yaygınlaştırdığı "Tıkla Gel Al" hizmeti bu mağazada da geçerli olacak; müşteriler "Tıkla Gel Al" hizmetiyle dijital kanallardan verdikleri siparişleri mağazadan kolayca teslim alabilecek. Yine Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da bu mağazayı merkez alarak bölgedeki akaryakıt istasyonu marketleri, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet verecek.

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi ve güvenli alışverişin adresi Bizim Toptan, esnafın, müşterilerinin ve iş ortaklarının kesintisiz yanında olma hedefiyle çalışıyor. - ANKARA

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da
Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da
Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:01:21. #1.15#
title