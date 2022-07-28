Bizim Toptan Haberleri - Bizim Toptan Haber - Haberler

Bizim Toptan Haberleri
Bizim Toptan haber, Bizim Toptan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu
Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Bizim Toptan yapay zeka uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı
Bizim Toptan yapay zekâ uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı
Yıldız Holding'den Cem Yılmaz'lı, bol kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni
Son dakika haberi... Bizim Toptan 19'uncu yaşını müşterilerine özel sürprizlerle kutluyor
Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı
Bizim Toptan, yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini 3,9 milyar TL'ye yükseltti
Yıldız Holding'den pandemide 5 bin 300 yeni istihdam, 330 milyon dolarlık ihracat
Bizim Toptan 2019'un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL'ye çıkardı
İso/bahçıvan: Yıldız Holding ile Finans Dünyası, Sağduyuya Dayalı Bir Çözümde Buluşmalı
Yıldız Holding 2017'yi Yüzde 22 Büyüme ile 42.3 Milyar Lira Ciro ile Tamamladı"