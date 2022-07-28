Bizim Toptan Haberleri - Bizim Toptan Haber - Haberler

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Bizim Toptan Haberleri

Bizim Toptan haber, Bizim Toptan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bizim Toptan'dan 15 günde 5 yeni mağaza

Bizim Toptan'dan 15 günde 5 yeni mağaza

Bizim Toptan - 28.07.2022
Bizim Toptan Bartın'da da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Bartın'da da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 06.07.2022
Bizim Toptan, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2,3 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2,3 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan - 10.05.2022
Bizim Toptan yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2,3 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan yılın ilk çeyreğinde cirosunu 2,3 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan - 09.05.2022
Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu

Yerli tohumla Türkiye topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan'da satışa sunuldu

Bizim Toptan - 11.04.2022
En parlak projeler 'Senenin Yıldızları'nda yarıştı

En parlak projeler "Senenin Yıldızları"nda yarıştı

Bizim Toptan - 26.03.2022
Yıldız Holding'deki parlak projeler 'Senenin Yıldızları'nda Yarıştı

Yıldız Holding'deki parlak projeler "Senenin Yıldızları"nda Yarıştı

Bizim Toptan - 26.03.2022
Bizim Toptan Çorlu'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Çorlu'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 01.01.2022
Bizim Toptan Çorlu'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Çorlu'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 31.12.2021
Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor

Taze soğan, üreticisini memnun etmiyor

Bizim Toptan - 18.11.2021
Bizim Toptan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 17.11.2021
Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 16.11.2021
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Kasım 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Kasım 2021

Bizim Toptan - 15.11.2021
Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan - 10.11.2021

Osman Özköylü: "Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık"
Bizim Toptan yılın 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan yılın 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan - 09.11.2021
Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek

Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek

Bizim Toptan - 23.10.2021
Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı

Bizim Toptan - 22.10.2021
Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Bizim Toptan - 22.10.2021
Bizim Toptan yapay zeka uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı

Bizim Toptan yapay zeka uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı

Bizim Toptan - 22.10.2021
Bizim Toptan yapay zekâ uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı

Bizim Toptan yapay zekâ uygulamasıyla ürün cirolarında yüzde 177'lik artış sağladı

Bizim Toptan - 21.10.2021
Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan - 13.10.2021
Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü

Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü

Bizim Toptan - 24.09.2021
Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu

Bizim Toptan'ın 19'ncu kuruluş yıl dönümü ödülleri sahiplerini buldu

Bizim Toptan - 16.09.2021
'E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak'

"E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak"

Bizim Toptan - 29.08.2021
Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdürüyor

Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdürüyor

Bizim Toptan - 17.08.2021
Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı

Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı

Bizim Toptan - 09.07.2021
ÇANAKKALE - Bizim Toptan'ın yeni şubesi Biga'da açıldı

ÇANAKKALE - Bizim Toptan'ın yeni şubesi Biga'da açıldı

Bizim Toptan - 08.07.2021
Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Bizim Toptan - 30.06.2021
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi

Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi

Bizim Toptan - 19.06.2021
Bizim Toptan'ın mağaza sayısı 174'e ulaştı

Bizim Toptan'ın mağaza sayısı 174'e ulaştı

Bizim Toptan - 08.05.2021
Aytaç'ın 'A Kalite Kahvaltı' ürünleri Bizim Toptan'la sofralara ulaşıyor

Aytaç'ın "A Kalite Kahvaltı" ürünleri Bizim Toptan'la sofralara ulaşıyor

Bizim Toptan - 21.04.2021
Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da

Türkiye'nin en yaygın organize toptancı marketi Polatlı'da

Bizim Toptan - 31.03.2021
Yıldız Holding'den Cem Yılmaz'lı, bol kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni

Yıldız Holding'den Cem Yılmaz'lı, bol kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni

Bizim Toptan - 27.03.2021
Son dakika haberi... Bizim Toptan 19'uncu yaşını müşterilerine özel sürprizlerle kutluyor

Son dakika haberi... Bizim Toptan 19'uncu yaşını müşterilerine özel sürprizlerle kutluyor

Bizim Toptan - 19.03.2021
Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı

Müşteri sayısı 2,2 milyona ulaşan Bizim Toptan, fark oluşturan uygulamalara imza attı

Bizim Toptan - 10.03.2021
SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Bizim Toptan - 24.12.2020
Nurtaç Ziyal Afridi GODIVA CEO'su olarak atandı

Nurtaç Ziyal Afridi GODIVA CEO'su olarak atandı

Bizim Toptan - 17.12.2020
GODIVA'da yeni bir dönem başlıyor

GODIVA'da yeni bir dönem başlıyor

Bizim Toptan - 17.12.2020
BIST100 yüzde 0.22 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada

BIST100 yüzde 0.22 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada

Bizim Toptan - 28.10.2020
Bizim Toptan, yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini 3,9 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan, yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini 3,9 milyar TL'ye yükseltti

Bizim Toptan - 27.10.2020
Yıldız Holding'den pandemide 5 bin 300 yeni istihdam, 330 milyon dolarlık ihracat

Yıldız Holding'den pandemide 5 bin 300 yeni istihdam, 330 milyon dolarlık ihracat

Bizim Toptan - 22.09.2020
Bizim Toptan'ın SEÇ Market'i anonim şirket oldu

Bizim Toptan'ın SEÇ Market'i anonim şirket oldu

Bizim Toptan - 20.08.2020
Son dakika haber: SEÇ Market anonim şirket oldu

Son dakika haber: SEÇ Market anonim şirket oldu

Bizim Toptan - 20.08.2020
Bizim Toptan'dan, yılın ilk yarısında 11,2 milyon lira net kar

Bizim Toptan'dan, yılın ilk yarısında 11,2 milyon lira net kar

Bizim Toptan - 28.07.2020
Son dakika haberi | Piyasalarda gün ortası

Son dakika haberi | Piyasalarda gün ortası

Bizim Toptan - 10.06.2020
Bizim Toptan, avantajlı fiyatlarla ramazan paketleri hazırladı

Bizim Toptan, avantajlı fiyatlarla ramazan paketleri hazırladı

Bizim Toptan - 01.05.2020
Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 3,8 milyon TL net kar

Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 3,8 milyon TL net kar

Bizim Toptan - 29.04.2020
ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı

ÇANAKKALE Koronavirüs nedeniyle çiçek balına talep arttı

Bizim Toptan - 29.04.2020
Tedarik şirketleri: 'Tedbirlerimizi aldık, sıkıntı yaşanmayacak'

Tedarik şirketleri: "Tedbirlerimizi aldık, sıkıntı yaşanmayacak"

Bizim Toptan - 11.03.2020
Tedarik şirketleri: 'Tedbirlerimizi aldık, sıkıntı yaşanmayacak'

Tedarik şirketleri: "Tedbirlerimizi aldık, sıkıntı yaşanmayacak"

Bizim Toptan - 11.03.2020
Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı ödüllendirdi

Yıldız Holding "Senenin Yıldızları"nı ödüllendirdi

Bizim Toptan - 05.03.2020
Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı ödüllendirdi

Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı ödüllendirdi

Bizim Toptan - 05.03.2020
BİST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.16 lirada

BİST100 yüzde 1.04 düşüşle açıldı, dolar 6.16 lirada

Bizim Toptan - 27.02.2020
Yıldız Holding 2020'de 'çift haneli, organik' büyüme hedefliyor

Yıldız Holding 2020'de "çift haneli, organik" büyüme hedefliyor

Bizim Toptan - 02.01.2020
Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Bizim Toptan - 25.12.2019
Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Bizim Toptan - 25.12.2019
Dünyanın geleceğinden kadınlar sorumlu!

Dünyanın geleceğinden kadınlar sorumlu!

Bizim Toptan - 13.12.2019
Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan - 24.10.2019
Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan'a Stevie'den 6 ödül

Bizim Toptan - 23.10.2019
Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

Bizim Toptan’a Stevie’den 6 ödül

Bizim Toptan - 23.10.2019
Bizim Toptan'dan 9 ayda 21,8 milyon liralık net kar

Bizim Toptan'dan 9 ayda 21,8 milyon liralık net kar

Bizim Toptan - 23.10.2019
Bizim Toptan 2019'un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL'ye çıkardı

Bizim Toptan 2019'un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL'ye çıkardı

Bizim Toptan - 07.08.2019
Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6 milyon TL net kar

Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6 milyon TL net kar

Bizim Toptan - 07.08.2019
Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

Bizim Toptan - 28.06.2019
Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

Bizim Toptan 2019'da bir milyonuncu müşteriye rekor sürede ulaştı

Bizim Toptan - 28.06.2019
Türkiye av turizminden 4 milyon dolarlık pay alıyor

Türkiye av turizminden 4 milyon dolarlık pay alıyor

Bizim Toptan - 28.06.2019
Bizim Toptan'a İki Ödül Birden

Bizim Toptan'a İki Ödül Birden

Bizim Toptan - 29.04.2019
Bizim Toptan'dan Avantajlı Ramazan Paketleri ve Kızılay'a Destek İmkanı

Bizim Toptan'dan Avantajlı Ramazan Paketleri ve Kızılay'a Destek İmkanı

Bizim Toptan - 25.04.2019
Senenin Yıldızları'ndan 900 Milyon Liralık Maliyet Avantajı

Senenin Yıldızları'ndan 900 Milyon Liralık Maliyet Avantajı

Bizim Toptan - 24.02.2019
Yıldız Holding, 'Senenin Yıldızları'Nı 11'inci Kez Ödüllendirdi

Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"Nı 11'inci Kez Ödüllendirdi

Bizim Toptan - 24.02.2019
Yıldız Holding, İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Yıldız Holding, İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Bizim Toptan - 23.01.2019
Yıldız Holding İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Yıldız Holding İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Bizim Toptan - 23.01.2019
Kitapçılardan İnternetten Haksız Rekabet İddiası

Kitapçılardan İnternetten Haksız Rekabet İddiası

Bizim Toptan - 09.01.2019
Bizim Toptan '500'üncü Mağazasını' Açtı

Bizim Toptan "500'üncü Mağazasını" Açtı

Bizim Toptan - 09.11.2018
Bizim Toptan'ın Müşteri Sayısı Yüzde 33 Artışla 1 Milyonu Aştı

Bizim Toptan'ın Müşteri Sayısı Yüzde 33 Artışla 1 Milyonu Aştı

Bizim Toptan - 23.10.2018
Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.64 Düşüşle Başladı, Dolar 5.73 Lirada

Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.64 Düşüşle Başladı, Dolar 5.73 Lirada

Bizim Toptan - 23.10.2018
Yıldız Holding'cen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Destek

Yıldız Holding'cen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Destek

Bizim Toptan - 10.10.2018
Yıldız Holding: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Yapıyoruz

Yıldız Holding: Enflasyonla Mücadele İçin İndirim Yapıyoruz

Bizim Toptan - 10.10.2018
Yıldız Holding'den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Destek

Yıldız Holding'den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Destek

Bizim Toptan - 09.10.2018
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın Yankıları

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın Yankıları

Bizim Toptan - 09.10.2018
Diyanetten Yeni Kadro Müjdesi

Diyanetten Yeni Kadro Müjdesi

Bizim Toptan - 05.09.2018
Bizim Toptan Satış Mağazaları'nın 1 Milyonuncu Şanslı Müşterisi Midyat'tan

Bizim Toptan Satış Mağazaları'nın 1 Milyonuncu Şanslı Müşterisi Midyat'tan

Bizim Toptan - 18.08.2018
Bizim Toptan, Tarihinin En Büyük Satış Büyümesine İmza Attı

Bizim Toptan, Tarihinin En Büyük Satış Büyümesine İmza Attı

Bizim Toptan - 31.07.2018
Bizim Toptan On Talihli Müşterisini Fiat Fiorino Sahibi Yaptı

Bizim Toptan On Talihli Müşterisini Fiat Fiorino Sahibi Yaptı

Bizim Toptan - 12.07.2018
Borsa İstanbul'da Gong Şok Marketler İçin Çaldı

Borsa İstanbul'da Gong Şok Marketler İçin Çaldı

Bizim Toptan - 18.05.2018
Şok Marketler, Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

Şok Marketler, Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

Bizim Toptan - 18.05.2018
Bizim Toptan'dan Marinalara ve Teknelere Özel 'Marine Service'

Bizim Toptan'dan Marinalara ve Teknelere Özel "Marine Service"

Bizim Toptan - 16.05.2018
İso/bahçıvan: Yıldız Holding ile Finans Dünyası, Sağduyuya Dayalı Bir Çözümde Buluşmalı

İso/bahçıvan: Yıldız Holding ile Finans Dünyası, Sağduyuya Dayalı Bir Çözümde Buluşmalı

Bizim Toptan - 12.02.2018
Yıldız Holding 2017'yi Yüzde 22 Büyüme ile 42.3 Milyar Lira Ciro ile Tamamladı'

Yıldız Holding 2017'yi Yüzde 22 Büyüme ile 42.3 Milyar Lira Ciro ile Tamamladı"

Bizim Toptan - 12.02.2018
Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bizim Toptan - 09.01.2018
Antalya-Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Antalya-Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bizim Toptan - 09.01.2018
Fındıkta Cinse Göre Fiyat Değişimine Tepki Geldi

Fındıkta Cinse Göre Fiyat Değişimine Tepki Geldi

Bizim Toptan - 09.01.2018
Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kemer Gramantini Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Bizim Toptan - 09.01.2018
Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

Bizim Toptan - 15.11.2017
Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Bizim Toptan - 15.11.2017
Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Bizim Toptan - 15.11.2017
Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Ataşehir'de Maskeli 8 Hırsızın Soygunu Kamerada

Bizim Toptan - 15.11.2017
Gaziantep'in Lezzetleri Tanıtıldı

Gaziantep'in Lezzetleri Tanıtıldı

Bizim Toptan - 08.10.2017
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