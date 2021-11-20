Türkiye'nin en gizemli yeri! "Korkunç karanlık ağız" diye biliniyor, giren bir daha çıkamıyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Havran mağarası ya da diğer bilinen adıyla "Korkunç karanlık ağız"a girenlerin bir daha çıkamadığı öne sürülüyor. Bölge halkının iddiasına göre küçükbaş hayvanların girdiği ancak çıkamadığı mağaraya giren 2 çobandan da bir daha haber alınamadı. Ayrıca mağaranın içerisinde çok sayıda kemik olduğu ileri sürülüyor. İşte Türkiye'nin en gizemli yerlerinden biri olan Havran mağarası hakkındaki tüm detaylar...
Türkiye'de hala sırrı çözülemeyen birçok mekan var. Duyanların bile ürkmesine neden olan bu mekanlar, oldukça ilgi görüyor. Ülkemizde yıllardan beri gizemi merak edilen ve hala sırrı çözülemeyen mağaralardan biri de Balıkesir'deki "Korkunç karanlık ağız" ya da bilinen adıyla Havran mağarası. İşte Havran mağarası hakkındaki bilinen ve bilinmeyen her şey...
Bölge halkının iddialarına göre mağara lanetli ya da ele geçirilmiş. Hayvanların sıklıkla otlatıldığı bölgede içeri kaçan koyunların bir daha dönemediği hatta hayvanlarını kurtarmak için mağaraya giren 2 çobanın da bir daha çıkamadığına inanılıyor.
Mağaranın önüne kadar gidenlerin iddiasına göre mağaranın girişi ve içerisi hayvan kemikleriyle dolu. Yine bölge halkının iddiasına göre içerisi sanılandan çok daha büyük. Hatta sonunun olmadığına dahi inanılıyor. Fakat anlatılan hikayeler nedeniyle mağaraya pek kimsenin uğramadığı belirtiliyor.
Mağara hakkındaki bir diğer söylenti ise içeride insan yiyen canavarların olduğu yönünde. Buna göre iki çobanın mağaraya girdikten sonra bir daha dönememesinin nedeni olarak yine bu canavar gösteriliyor. Fakat mağarayla ilgili şu ana kadar kanıtlanmış bir bilgi yok.
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