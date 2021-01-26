Türkiye'nin en doğusunda Mehmetçik yeni kamuflajı giymeye başladı

MEHMETÇİK için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı.

MEHMETÇİK için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin en doğusunda da ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz aylarında aşırı sıcak ve kışın ise karla kaplı sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle 7/24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

HER TÜRLÜ HAVA VE ARAZİ ŞARTLARINDA ASKERİN HAREKET KABİLİYETİNİ ARTIRACAK

Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele eden Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nano teknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı. Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı. Kamuoyunda 'kamuflaj' olarak adlandırılan elbiseler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi. Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçiğin yaz sıcağında ya da kışın karlı kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.

YÜKSEK MUKAVEMETLİ İPLİKTEN ÜRETİLDİ

Eğitim elbiselerinin ve botların tasarımında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı. Malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi. Su itici özelliği sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğine sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı