Türkiye'nin en değerli tatil yerleri açıklandı
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Türkiye'nin en değerli tatil yerleri açıklandı

Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve güvenli ticaret platformu GABORAS,'Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi' raporunu açıkladı.

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri açıklandı
09.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:11

Rapora göre Türkiye'nin en değerli tatil beldesi; Bozcaada. Yazlık ev metrekare fiyatlarının yaklaşık 11 -12 bin TL bandında olduğu görülen Bozcaada'yı, Çeşme ve Adalar takip ediyor. Pandemiyle birlikte yazlık ev talebinin giderek arttığı 2020 yılında bir önceki yıla göre değerini en fazla artıran tatil beldesi ise araştırma sonuçlarına göre yüzde 32'lik fiyat artışıyla Kemer oldu. Kemer'i Marmaris ve Anamur takip etti.

Covid 19'la mücadelede en hayati önlem, teması mümkün olduğunca azaltmak. Hastalıktan korunmak isteyen birçok kişi bu nedenle kalabalıklardan uzak durmayı tercih ediyor. Bu, tatil alışkanlıklarını da değiştirmiş durumda. Her şey dahil konseptli otellerde tatil yapmayı seven birçok kişi, farklı ülkelerden gelen kişilerle aynı ortamda bulunma riskini almak istemediği için tercihlerini yazlık evlerden yana kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Öyle ki, bu talep, tatil beldelerindeki satılık konut metrekare fiyatlarının değerini bir önceki yıla göre ciddi oranda artırmış durumda.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul veri merkezine sahip gayrimenkul sektörünün teknoloji ve ticaret platformu GABORAS'ın hazırladığı "Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi" bu değişimi net olarak ortaya koyuyor.

2019 yılına göre bu yılen fazla değer kazanan tatil beldelerinin de ortaya konulduğu çalışmada Türkiye'nin en değerli tatil beldesi olarak Çanakkale'ye bağlı Bozcaada öne çıkarken en fazla değer kazanan tatil beldesinin yüzde 32'lik fiyat artışıyla Antalya'nın Kemer ilçesi olduğu görülüyor.

En değerli tatil beldeleri

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye'nin en değerli tatil beldesi. 30 Haziran- 30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanan ve çadır kurmanın da yasaklandığı Bozcaada'da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11 – 12 bin TL bandında.

Türkiye'nin en değerli tatil beldesi listesinde Bozcaada'yı Çeşme takip ediyor. Yazlıkçıların en çok rağbet ettiği Çeşme'de ise metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.

İstanbul'da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri de Adalar. Türkiye'nin en değerli tatil beldeleri listesinde Adalar, 9 bin TL'lik ortalama metrekare fiyatıyla üçüncü sırada yerini alıyor. Adalar'ı, Bodrum, Kaş, Urla, Marmaris, Kemer, Datça ve Foça takip ediyor.

Değeri en çok artan yazlık bölgeler

GABORAS Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi'ne göre, Covid 19 salgını sonrasında değerini en çok artıran tatil beldesi ise Antalya'nın Kemer ilçesi oldu. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerinde yazlık ev aldığı Kemer'de bir yıl içinde metrekare fiyatları yüzde 32 arttı. Onu yüzde 30'luk değer artışı ile Muğla'nın Marmaris ve Mersin'in Anamur ilçesi takip ediyor.

Yabancı turistlerin gözde yerlerinden Antalya'nın Alanya ilçesi ortalama yüzde 27 ile en çok değeri artan dördüncü tatil beldesi.

Muğla'nın önemli turistik ilçelerinden biri olan ve dünyaca meşhur Dalyan'ı sınırları içinde bulunduran Ortaca da yazlık evlerin metrekare fiyatlarının en çok arttığı tatil beldelerinden biri.Bir yıl içinde Ortaca'da yazlık evlerin metrekare fiyatları yüzde 26 artmış durumda. Ortaca'yı yüzde 25'lik değer artışıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesi takip ediyor.

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun,araştırmayla ilgili yorumunu şu sözlerle paylaşıyor:

"Bu yıl değer artışının yüzde 25'in üzerine çıktığı toplam 6 tatil beldesi olduğunu görüyoruz. Üstelik pandemi tatil alışkanlıklarımızı geçici olarak değiştirmiyor. Yazlık ev yatırımları da bunu gösteriyor.Bu kalıcı bir değişim. Yazlık ev talebinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Tatil bölgelerinde GABORAS Yerel Ağı'nı tamamladık. Özellikle, Avrupa'daki gurbetçilerimizin yatırım taleplerini hızlıca karşılıyoruz."

"Müşterilerimizin taleplerini yerel ağımızla karşılıyoruz"

Gayrimenkul sektöründe yatırımcılarla bölgedeki en iyi emlak danışmanlarını GOS platformunda bir araya getirdiklerinin altını çizen Altun, "Sadece gayrimenkul yatırımcısı değil, binlerce mülkü bünyesinde barındıran müşterilerimizin tüm gayrimenkul taleplerini GABORAS Market aracılığıyla her noktadaki emlak danışmanlarıyla buluşturuyoruz. Böylece tüm sektörün tüm aktörlerine uçtan uca güvenli gayrimenkul ticareti imkânı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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