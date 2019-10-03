Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağı Konya'da

03.10.2019 14:12

Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınaklarından biri olan Konya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde toplanan sahipsiz hayvanlar sağlık kontrolleri yapılarak sahiplendiriliyor. Hayvanları sahiplenme isteyenlere de aylık bakım ücretleri de veriliyor.



Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde toplanan hayvanlar, tedavi edilerek sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından sahiplenmek isteyenlere aylık bakım ücretleri de verilerek sahiplendiriliyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan barınağında düzenlenen programda barınağı ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en modern ve en büyük hayvan barınağının Konya'da bulunduğunu söyledi.



"Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak"



Türkiye'ye örnek bir uygulama olan Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile merkez dışındaki mahallelerde yaşayan hayvanseverlere 3 binden fazla köpek sahiplendirdiklerini belirten Başkan Altay, "Barınak adeta bir piknik alanı gibi yeşillikler içerisinde bulunuyor. Özellikle öğrencilerimizle birlikte bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Sadece bu hafta 30 okulumuz burayı ziyaret edecek. Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurdurarak hayvanların sahiplenmelerini sağlamak. Burada ilçelerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz ve 28 ilçe belediyemizle birlikte görev paylaşımı içindeyiz. Onlar hayvanları toplamakla görevli biz de hayvanların hem kısırlaştırılması hem de sağlıklı hale kavuşturulmasıyla alakalı çalışıyoruz. Bu tesis ayrıca tam teşekkülü bir hastaneye sahip. Burada her türlü cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibimiz var. Hayvanların bir kaza geçirmeleri durumunda ekiplerimiz onları buradaki hayvan hastanemize getirip bakımlarını gerçekleştiriyor" dedi.



"3 binden fazla köpek hayvan severler tarafından sahiplendirildi"



Öncelikli amaçlarının şehir hayatındaki hayvanların üremelerini engellemek de olduğunu belirten Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile şu anda merkez dışındaki mahallelerimizde 3 binden fazla köpek hayvan severler tarafından sahiplendirildi. Aylık bakımları, aşıları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. Bakım karşılığı vatandaşlarımıza da bir ücret ödüyoruz. İnşallah bu sayıyı 10 bine çıkarmak için istiyoruz" şeklinde konuştu.



Şehir hayatında hayvanlarla birlikte yaşamak gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, "Bu konuda titiz davranıyoruz. Projeler hayvan hakları savunucusu derneklerle birlikte yürütülüyor. Yakın zamanda yeni birkaç proje üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle, atıktan mama üreten tesisler kurmak için çalışıyoruz. Ayrıca, insanımızın plastik atık ürünleri attığında hayvanlar için mama veren makineleri hayata geçiriyoruz. Yine kış aylarında hayvanların özellikle kar yağdığında aç kalmaması için hayvan besleme ünitelerini ilçe belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah şehir hayatında insanların ve hayvanların birlikte daha güzel yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



Başkan Altay, vatandaşlardan da bir talebi olduğunu belirterek, "Biz belediyeler olarak elimizden geldiğince bu süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımız da özellikle sokaklarda aç ve susuz kalma sorunu yaşayan hayvanlarımıza merhamet duygusuyla hareket etsinler. Konya'ya yakışır şekilde yaşamayı da öğrenmeliyiz. Projeyi bizimle birlikte yürüten ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Tesis 2 bin 500 kapasiteli ve tam donanımlı hayvan hastanesine sahip"



Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip. Tam donanımlı hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, yem depoları, idari bina, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanı ile hizmet veren tesiste yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına Acil Müdahale Ekibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. - KONYA

Kaynak: İHA