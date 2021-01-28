Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti

28.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:54

Türkiye'nin en büyük göçmen kaçakçılık çetesi, balıkçı kılığına giren sivil polislerin çete üyelerini 6 ay boyunca izlediği "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi. Yapılan operasyonlarda bin 470 düzensiz göçmen yakalanırken, çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan 87 çete üyesi de gözaltına alındı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de göçmen kaçakçılığı yapan Türkiye'nin en büyük göçmen kaçakçılık çetesini takibe aldı.

ÇETEYİ BALIKÇI KILIĞINDAKİ POLİS İZLEDİ

Çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan çete üyeleri, karadan balıkçı kılığındaki polisler, denizden de termal kameralı sahil güvenlik ekipleri tarafından adım adım izlendi. Çeteye, Antalya Seydikemer, Muğla Fethiye, İzmir Seferihisar, Çanakkale ve Sinop'ta 14 ara operasyon düzenlendi. Her an batabilecek olan eski ve hurda teknelere bindirilen bin 470 düzensiz göçmen kurtarıldı.

"BÜYÜ VAR TALİHSİZLİK YAŞIYORUZ"

Çeteye yapılan 8'nci ara operasyonun ardından, çete liderleri yaşadıkları bu durumu, "üzerimizde büyü var bu nedenle talihsizlik yaşıyoruz şeklinde" yorumladı. Çete liderlerinden biri büyüyü bozdurmak için Çanakkale'den İstanbul'a geldi. Büyüyü bozdurmak için sözde bir hoca ile görüştü. Üzerindeki büyüyü bozdurduğunu düşünen çete lideri yeniden Çanakkale'ye giderek, kaçakçılık yapmaya devam etti. Yapılan 9'ncu ara operasyonda bu çete lideri de gözaltına alındı. Polis, operasyona "Büyü Bozan" ismini verdi.

Türkiye'nin en büyük çetesi 'Büyü Bozan' operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti

ÖLÜM YOLCULUĞUNA POLİS ENGEL OLDU

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, Antalya'da kar ve fırtınanın olduğu bir günde, hurda tekneye bindirilen düzensiz göçmenler tam açılacağı sırada çeteyi takip eden polisin, uyarısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Yüzü aşkın düzensiz göçmenin ölümünün önüne geçildi. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan 87 kişi gözaltına alındı. 6 ay süren takipler sırasında da bin 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye'nin en büyük çetesi 'Büyü Bozan' operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti

TEK KULLANIMLIK ÖLÜM TEKNELERİ

Çete üyeleri, icralık, hurdaya ayrılmış veya miadı dolmuş tekneleri satın alıp, düzensiz göçmenleri bu teknelere bindiriyorlardı. Üstelik teknelere kaptan da vermeyip "Burası teknenin dümeni, hızlanmak için bu işlemi, yavaşlamak için de bu işlemi yapacaksın" şeklinde 10 dakikalık eğitimlerle dümene bir göçmeni geçiriyordu. Çete üyeleri bu işlemler için kişi başı 5 bin euro para alıyordu.

Çete üyeleri çok küçük olan teknelere bile yüzlerce göçmen bindiriyordu. Bazı teknelerin yakıt depoları göçmenlerin gizlenmesi için kullanılıyordu. İstanbul Göçmen Kaçakçılık Şubesi tarafından sorgulanan 87 çete üyesi ifade alım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye'nin en büyük çetesi 'Büyü Bozan' operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti
Haber Yorumları (14)
FERMUAR: Ön kapıdan al Payını aldıktan sonra arka kapıdan sal.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FREELYSHOUT ABONESİ: Keşke polisler kadar hukukçular da başarılı olsa.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ASLI: EGER HUZUR ISLAMDA ISE NIYE TUM MUSLUMAN VE AFRIKA ULKELERINDEN OLUMU GOZE ALIP GAVUR AVRUPAYA KACAK GIRMEYE CALISIYORLAR???????
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:32:41. #1.14#
title