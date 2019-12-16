16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı İzmir. İzmir Torbalı'da Türkiye'nin en büyük araba müzesini gezen Savaş, burada bulunan araba ve müze hakkında bilgiler verdi. Karşınızda Türkiye'nin en büyük araba müzesi…

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