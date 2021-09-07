Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen
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Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen

Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan ankette "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan ankette "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

Sonar Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayınladı. Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı. Yapılan ankette yüzde 60.6 oy oranıyla "Türkiye'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak seçilen Başkan Sekmen'i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve üçüncü olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Ağustos - Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışmada 19 bin kişinin görüşüne başvuruldu. Öte yandan kariyeri sürekli başarılarla dolu olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında da 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste Türkiye birincisi seçilmişti.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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