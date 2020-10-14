Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü
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Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü

14.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:50
Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı General Polat Haşimov'un katledilmesini planlayan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından "Milli Kahraman" madalyası alan Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan gerginlik devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce Erivan yönetimi yine Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmış ve burada Kolordu Komutanı Tümgeneral Polat Haşimov, Albay Ilgar Mirzaev, iki binbaşı, 2 astsubay ve bir er şehit düşmüştü.

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü
Tümgeneral Polat Haşimov (en sağda)

"TÜRK DOSTU" ASKERLER ÜLKELERİNDE ÇOK SEVİLİYORDU

Şehit düşen general, albay ve iki binbaşı, Türkiye'de eğitim görmüş, "Türk dostu" olarak askerin ve halkın sevgisini kazanmışlardı. 2016 Nisan'ında Taliç bölgesinde Ermenilerle yaşanan çatışmada büyük kahramanlık gösterdiği için, General Haşimov'un adı bir karakola verilmişti. Hatta devlet tarafından kendisine bir ev hediye edilmişti. Ancak o general hediye edilen evi bir şehit ailesine bağışlamıştı.

KANI YERDE KALMADI

O dönem, bu saldırının arkasında Fransa'nın olduğu belirtilmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü gücüne kavuşmasında büyük pay sahibi olan Haşimov'un öldürülmesini planlayanlardan biri de Ermeni komutan Ruben Sanamyan'dı. Bu harekat sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da "Milli Kahraman" ilan edilmişti. Ancak sahadan gelen yeni bilgiye göre; Ruben Sanamyan cephe hattında öldürüldü.

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Haber Yorumları (2)
SORU: Her iki insan öldü. Aileleri var sevdikleri vardı. Devlet madalya verdi aldı herneyse. Savaşın insan özelinde bu insanlara yıkımdan başka ne getirdiğini kim söyler ? Hergün eşleri evde yalnızlar. Madalya mı uyutacak.
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ERKAN AKSOY: mezarına ateş dolsun
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