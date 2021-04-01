Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
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Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı

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Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından üretilen ve Türkiye'de de kullanılan Alman BioNTech/Pfizer aşısının etkinlik oranı 95,3'ten 91,3'e düşürüldü. 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışma ile aşının etkinlik oranı güncellenirken, aşının koronavirüsün Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 etkili olduğu ve en az 6 aylık koruma sağladığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkeler hem aşı geliştirmek hem de temin edebilmek için yarışırken, Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/ Pfizer aşısının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 91,3 OLARAK AÇIKLANDI

Gelen son dakika bilgisine göre, Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışma ile aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı.

EN AZ 6 AYLIK KORUMA SAĞLIYOR

B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, aşının koronavirüse karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi.

TÜRKİYE, EKSİ 80 DERECEDE SAKLIYOR

Türkiye'nin de ilk etapta 2,8 milyon doz satın aldığı BionTech aşısı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Nisan ayında gelecek sevkiyatlarla aşı sayısının 5 milyona yakın olması bekleniyor. Bu aşılar, depolarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı

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