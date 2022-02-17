Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teny ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar Teny tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığında yapılan görüşmede, 2018 tarihli Barış Anlaşmasının uygulanması da dahil birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin söz konusu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin desteğini vurgulayan Büyükelçi Mutaf, Türk yardım kuruluşlarının ve yatırımcılarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.