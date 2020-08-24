Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve 'Türkiye'nin Çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.Dağın yaklaşık 4 bin metrelik bölümü tamamen beyaza büründü.

24.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:38

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde yerini kara bıraktı. 'Türkiye'nin Çatısı' olarak adlandırılan dağın zirvesine yağan kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.
Bölgede kışın habercisi olarak adlandırılan gelişmeyle 5 bin 137 metre yükseklikteki dağın yaklaşık 4 bin metre ve üzeri beyaza büründü.

"HAZIRLIK YAPIN, KIŞ GELİYOR"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi. Dağa bu gece kar yağdığını belirten Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi." dedi.

KIŞ İLK MESAJI BURADAN VERİR

Ağrı Dağı'nın konumundan dolayı dünyanın önemli yerlerinden biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem 'Türkiye'nin çatısı' hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli."

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: AA

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