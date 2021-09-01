Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e güven mektubunu sunarak resmen göreve başladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e güven mektubunu sunarak resmen göreve başladı.

Büyükelçi Şen, cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı.

Ahmet Başar Şen, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Steinmeier'e sunduktan sonra kendisiyle bir süre baş başa görüştü.

Büyükelçi Şen, görüşmeden sonra saraydan uğurlanırken göndere Türk bayrağı çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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