Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Büyükelçinin Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerini ziyaret etmesi -Büyükelçinin Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etmesi -Büyükelçinin öğrencilerle bir araya gelmesi -Büyükelçinin Telafer Belediyesi yetkililerini ziyaretiTürkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Büyükelçinin Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerini ziyaret etmesi
-Büyükelçinin Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etmesi
-Büyükelçinin öğrencilerle bir araya gelmesi
-Büyükelçinin Telafer Belediyesi yetkililerini ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu. Yıldız, Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etti, Telafer yerel yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.

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