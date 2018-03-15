Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Büyükelçinin Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerini ziyaret etmesi -Büyükelçinin Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etmesi -Büyükelçinin öğrencilerle bir araya gelmesi -Büyükelçinin Telafer Belediyesi yetkililerini ziyaretiTürkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Büyükelçinin Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerini ziyaret etmesi
-Büyükelçinin Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etmesi
-Büyükelçinin öğrencilerle bir araya gelmesi
-Büyükelçinin Telafer Belediyesi yetkililerini ziyareti
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu. Yıldız, Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etti, Telafer yerel yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.