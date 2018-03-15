Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Büyükelçinin Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerini ziyaret etmesi

-Büyükelçinin Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etmesi

-Büyükelçinin öğrencilerle bir araya gelmesi

-Büyükelçinin Telafer Belediyesi yetkililerini ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu. Yıldız, Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etti, Telafer yerel yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.