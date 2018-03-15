Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti (2)

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Büyükelçinin Telafer meclisi üyeleri ile bir araya gelmesi

Büyükelçinin Telefer meclisinde konuşması

Büyükelçinin Şii din adamlarını ziyareti

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın açıklamaları

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu. Yıldız, Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etti, Telafer yerel yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.