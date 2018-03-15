Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Telafer Ziyareti (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Büyükelçinin Telafer meclisi üyeleri ile bir araya gelmesi Büyükelçinin Telefer meclisinde konuşması Büyükelçinin Şii din adamlarını ziyareti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın açıklamalarıTürkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Büyükelçinin Telafer meclisi üyeleri ile bir araya gelmesi
Büyükelçinin Telefer meclisinde konuşması
Büyükelçinin Şii din adamlarını ziyareti
Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın açıklamaları
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telefar'de temaslarda bulundu. Yıldız, Tika tarafından restorasyonu yapılan okulu ziyaret etti, Telafer yerel yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.