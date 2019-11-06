Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?

06.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:43

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcama 2018 yılı için 13 milyar 24 milyon TL oldu.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son verilerine göre Türkiye gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1'ini Ar-Ge harcamalarına ayırıyor. Euronews.com'da Görüntüle