Türkiye'nin anıt ağaçları zamana meydan okuyor
AA / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Türkiye'deki anıt ağaçların grafikli anlatımı (animasyon) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edilen Türkiye'nin dört...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Türkiye'deki anıt ağaçların grafikli anlatımı (animasyon) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edilen Türkiye'nin dört bir tarafındaki binlerce ağaç, özenle korunuyor.