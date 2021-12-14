Türkiye'nin anıt ağaçları zamana meydan okuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Türkiye'deki anıt ağaçların grafikli anlatımı (animasyon) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edilen Türkiye'nin dört bir tarafındaki binlerce ağaç, özenle korunuyor.