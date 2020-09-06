Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor

Doğukan Cihantirmur, Emrecan Diktepe ve Selim Dolu'nun kuruculuğundaki D'es Yapım ve Organizasyon tarafından düzenlenen ve üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Gold Faces O Turkey" galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşecek.

06.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:42

"Gold Faces O Turkey" galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyilerinin belli olduğu "Gold Faces Of Turkey", yalnızca magazin ve sanat dünyasını değil, iş dünyasının da Altın yüzlerini ödüllendiren en geniş kapsamlı ve prestijli ödül törenleri arasında yer alıyor.

7 Eylül 2020 Pazartesi günü Cemile Sultan Korusunda gerçekleşecek olan; sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından katılımcıların bulunacağı 3.sü gerçekleşecek olan ''Gold Faces Of Turkey'' galasında 50 farklı kategoride en iyilere ödüller verilecek.

Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor

"Gold Faces Of Turkey", bu yıl "Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır" teması ile gerçekleştirilecek. Tören, Özlem Yıldız ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşecek.

D'es Yapım&Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Cihantimur; ülkemizde ve dünyada son yıllarda kadına, çocuğa yapılan şiddete dikkat çekerek, "Bu yıl, Gold Faces Of Turkey'in ana temasını Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır" olarak belirledik. ''Türkiye'nin Altın Yüzleri'' aynı zamanda toplumsal sorunlara da duyarlı ve örnek olan kişilerdir.Bu açıdan da Gold Faces Of Turkey, diğer ödül törenlerinden ayrılmaktadır" dedi.

Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor

"OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALARAK ÖDÜL TÖRENİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu yıl, 50 farklı kategoride, iş ve sanat dünyasının ödüllerini alacağını söyleyen Doğukan Cihantimur, "Pandemi gölgesinde, olağanüstü önlemler alarak ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm konuklarımızın da, onların sağlığını korumak için aldığımız bu tedbirlere hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. Bir kez daha, etkili ve ses getirecek bir ödül töreni olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor
Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Şener Tayanç Ayaydın Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 23:52:18. #1.15#
title