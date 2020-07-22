Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
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Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı

Türkiye ve Yunanistan arasında ne oldu? Yunanistan Savunma Bakanı neden ABD Savunma Bakanı'nı aradı? NAVTEX nedir? Navtex ilan etmek ne demek?

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
22.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:14

Türkiye'nin Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetleri için NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan'da yaşanan hareketlilik sürüyor. Son olarak Yunan Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Akdeniz'de doğal zenginlikler için yeni bir çalışmaya başlaması ve çalışma yapılan alanı diğer ülke gemilerinin girmemesi için ilan etmesi sonrası Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i aradı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Esper ve Panagiotopoulos'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede, ABD ve Yunanistan arasındaki "güçlü savunma iş birliğinin" ele alındığına işaret edilen açıklamada, geçen ekim ayında ABD-Yunanistan Ortak Savunma İş Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin iki ülke arasındaki ortaklık için yeni fırsatlar doğurduğu vurgulandı.

"İTİDALİN SÜRMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

İki bakanın, Avrupa'nın güneydoğusu, Rusya ve Çin'e ilişkin güvenlik endişelerini konuştuğuna işaret edilen açıklamada, "Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika konusunda Esper ve Panagiotopoulos, tüm tarafların uluslararası normlara uyması ve itidali sürdürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA NE OLDU?

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı için dün bu bölgede Türkiye tarafından NAVTEX ilan edildi. Bu gelişme sırasında Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde olan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex, denizcilere saha bilgisi veren bir haberleşme cihazıdır. Uluslararası faks makinesi olarak çalışır. Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşması dolayısıyla Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etme hakkına sahiptir.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi belirli alanlarda araştırma faaliyetleri yürütebilecek. Bu durum Yunan ordusunu alarma geçirdi. Yunan kaynakları tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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