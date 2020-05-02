Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
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Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler

Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
02.05.2020 07:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 07:53

Türkiye'nin koronavirüs salgınında en ağır bedeli ödeyen ABD'ye tıbbi ekipman yardımı yapması, Avrupa ve ABD basınında geniş yer buldu. Reuters, Türkiye'nin birçok ülkeye yardım ettiğini hatırlatırken Bloomberg "Virüs dayanışma getirdi" dedi.

Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye yolladığı iki uçak tıbbi malzeme yardımı hem ABD basınında hem uluslararası medyada büyük ilgi gördü.

AP Ajansı: Türkiye'nin ABD'ye iki uçak dolusu kişisel koruyucu malzeme yolladığına işaret eden ajans, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'in bu bağıştan ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Reuters Ajansı:Reuters, Türkiye'nin İtalya, İspanya, İngiltere, İran, Çin, Balkan ve Afrika ülkelerine de yardımlar yolladığını hatırlattı.

CNN International: ABD'ye salı günü giden ilk uçağın Maryland'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Philip Reeker tarafından karşılandığını belirtti.

NBC News: "Türkiye, ABD'ye tıbbi ekipman bağışladı" diyen NBC News, maske, giysi ve siperlerin ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından dağıtılacağını belirtti.

Bloomberg: S-400 gerilimini hatırlatan Bloomberg, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Türkiye'ye 'cömert bağışından' ötürü teşekkür ettiğini aktardı. Bloomberg, "Virüs dayanışma getirdi" dedi.

Washington Times: Türkiye'nin ABD'ye koruyucu tıbbi malzeme yolladığını, karşılığında ABD'den dayanışmanın iyileşmesini talep ettiğini belirtti. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a yolladığı mektupta yer alan "Umuyorum kiKongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacaktır" sözlerine yer verdi.

Defense One: Erdoğan'ın "Türkiye, her türlü dayanışma sergilemeye devam edecektir" mesajının altını çizdi.

Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler

Dünya Manşet

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