Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
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Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıkladığı ABD'ye gönderilecek tıbbi yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 500 bin cerrahi maske ve medikal ürünlerin yarın bu ülkeye ulaşacağı paylaştı.

Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
27.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı ABD'ye gönderilecek tıbbi yardım malzemelerinin detayları netleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün göndereceğini söyledi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN YANINDADIR"

Altun, Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında NATO müttefiki ABD'nin yanında durduğunu belirttiği açıklamasında, 500 bin cerrahi maske ve medikal ürünlerin yarın bu ülkeye ulaşacağı haberini verdi. Altun aynı paylaşımda İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabının paylaştığı, 55 ülkeye yapılan yardımları anlatan başka bir tweeti alıntıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydeden Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor." diye konuşmuştu.

Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
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