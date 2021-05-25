BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
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BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR

BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da bulunan 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleştikten sonra oluşan bazalt kayalar, yeni normalleşme döneminde turistleri ağırlamayı bekliyor.

BARTIN'da bulunan 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleştikten sonra oluşan bazalt kayalar, yeni normalleşme döneminde turistleri ağırlamayı bekliyor. Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan lav sütunlarının herkesi büyülediğini, turistleri beklediklerini söyledi.

Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları turistlerin ilgisini çekiyor. Lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edildi. Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise sadece Güzelcehisar sahilinde bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

4 yıl önce başlatılan "Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Güzelcehisar lav sütunlarını 4 yılda yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, '4 yıl önce başlatılan rekreasyon projesi sonrasında köyümüzde bulunan 80 milyonluk lav sütunlarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi görmeye başladı. O günden bugüne çok fazla insanı köyümüzde ağırladık. Şu anda kısıtlamalar var o yüzden gelen olmuyor. Yeni normalleşmeye geçtiğimizde lav sütunlarımızı görmeye çok fazla turistin geleceğini tahmin ediyoruz. Herkesi bu doğa harikası lav sütunlarımızı görmeye bekliyoruz. Herkesi burada ağırlamaya hazırız.' dedi.

BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR
BARTIN TÜRKİYE'NİN 80 MİLYON YILLIK LAV SÜTUNLARI TURİSTLERİ BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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