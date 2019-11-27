Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonunda buruk sevinç

27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:28

TÜRKİYE'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonu, Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. Operasyonun üzerinden geçen 24 saati değerlendiren Prof. Dr. Ömer Özkan, kritik sürecin dolmasını beklediklerini, 4'üncü gün fizik tedaviye başlayacaklarını söyledi. Baba Mustafa Şimşek ise "Mutluyum diyemiyorum. Verici kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Karşıda bir can gitti" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 25 kişilik özel ekip, nakil bekleyen hastaların verilerini inceledi. Sıra bekleyenlerden Yusuf Oğuz Şimşek'le sonuçların uyumlu çıkması üzerine Şimşek pazartesi akşamı hastaneye geldi. 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı.

Kaynak: DHA