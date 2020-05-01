Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
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Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti

01.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:05

Türkiye, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'ye 2 uçak dolusu malzeme gönderdi. Bu olayın yankıları sürerken ABD bizi bir kez daha sırtımızdan hançerleyerek Suriye'deki terör örgütüne tırlarla sağlık malzemesi yardımı yaptı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın Covid-19'la mücadele ettiği ABD'ye ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri Türkiye oldu.

ABD'NİN TAVRI YİNE ŞAŞIRTMADI

Ankara, salgın sürecinde ağır bir sınav veren ABD'ye bu hafta içinde 2 uçakla tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda bu denli anlamlı yardım karşısında ABD'nin tavrı ise yine şaşırtmadı.

SALGIN SÜRECİNDE DE YALNIZ BIRAKMADILAR

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği sağlayan ABD, koronavirüs salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu. Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları belirtilmedi.

Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti

DEAŞ ÜYELERİNİN TUTULDUĞU HAPİSHANEDE KULLANILACAK

Malzemelerin, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş olduğunu savundu.

Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti

Dünya Manşet

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