: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR

01.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:57

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için İzmir, Tekirdağ ve Denizli'de etkinlikler düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturuldu. Cadde ve sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile turlayan katılımcılar, etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı açıklamada, Bayındırlıların adeta tek yürek olduğunu belirtti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu