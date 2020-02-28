Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:09

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi sonrasında Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler ve esnaf, Mehmetçiğe destek verdi.

Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, yaptığı açıklamada, Türk milletinin vatanı uğruna her şeyini feda etmekten çekinmediğini belirtti.

Sağduyu ile ülkeye ve orduya güven duyulması, destek verilmesi ve birlik olunması gerektiğini ifade eden Küçükcicibıyık, şunları kaydetti:



"Vatanımızı terörist unsurlardan korumak amacıyla İdlib'de bulunan askerlerimize Suriye rejim güçleri ve iş birlikçileri tarafından yapılan hain ve alçak saldırıyı nefretle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu alçak saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muhataplarına anladığı dilden ve misliyle cevap vereceğine yürekten inanıyoruz. Onlara Allah'tan yardım diliyoruz."



Kentte kitabevi sahibi Mustafa Danış ise asker ve polislerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Askerlerimizin şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Bu noktada askerimizin, polisimizin her zaman arkasındayız, destekçileriyiz." dedi.

Esnaf Halis Çalışkan da "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acısı büyük olan ailelere de sabırlar diliyoruz. Ülkemizin ve ordumuzun her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Millete başsağlığı dileyen Okumuş, "Askerlerimiz tek bir amaç için orada değillerdi. Ülkenin, devletin bütünlüğünün, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması için oradalardı. Terör örgütlerinin ülkemize sızmasını engelemek ve güvenli bölge oluşturmak için oradalardı. Kendi zalim yöneticileri tarafından bombalanan, evlerinden, yurtlarından edilen bu insanların can ve mal güvenliğini korumak için de oradalardı." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan da Suriye'den gelen haberle yüreklerin dağlandığını ve milletin acısının çok büyük olduğunu vurguladı.

Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür."

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol ise Hatay'da bulunduğu sırada acı haberi aldığını ifade etti.

Şehit haberlerinin bütün Türkiye'yi üzdüğünü anlatan Karakol, "Her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve devletimizin yanındayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da şehit olan askerlerin haberinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Her zaman devletimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.

Aksaray

Aksaray'da da BBP Aksaray İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

15 Temmuz İrade Meydanı'nda toplanan grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, sonrasında İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

BBP Aksaray İl Başkanı Ahmet Karaman, burada yaptığı açıklamada, şehit haberlerinin bütün ülkeyi yasa boğduğunu söyleyerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir." diye konuştu.

Kaynak: AA