Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı Bayındır'da çalışmalarına devam ediyor
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı Bayındır'da çalışmalarına devam ediyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı Bayındır'da çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 9-14 yaş arası sporcular, çalışmalarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 9-14 yaş arası sporcular, çalışmalarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bayındır İlçe Müdürü Erdal İnce, AA muhabirine açıklamasında, 20 ilden sporcuları ağırladıklarını, geleceğin şampiyonlarının güzel çalıştıklarını belirterek kampın 30 Ağustos'ta tamamlanacağını söyledi.

Antrenör Sinan Mühürdaroğlu ise 4 antrenör eşliğinde sabah koşusu ile başlayıp kondisyon veya teknik antrenmanlar yaptıklarını ifade ederek, "Bayındır'ın kültürel yerlerini de gezdiriyoruz. Sezonun son kampı. Çocuklar için yeni sezonda alt yapılar için bir takım seçmeler olacak. İnşallah olimpiyatlara gidecek sporcuların buradan çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kampa Kayseri'den katılan 11 yaşındaki Ecrin Çakır, Türkiye'nin dört bir yanındaki masa tenisi dalındaki sporcularla bir arada olduklarını belirten Çakır "İlerideki amacım milli takımla turnuvalara katılmak ve başarı elde etmek. Çok güzel bir kamp dönemimiz geçti." dedi.

Kampa Fenerbahçe takımı sporcusu olarak katıldığını belirten 13 yaşındaki Selin Akyüz çift antrenman yaptıklarını ve hedefinin milli takıma girmek olduğunu dile getirdi.

Isparta'dan katılan 10 yaşındaki Salih Eren Yıldırım da genç hareket grubunda oynadığını belirterek, "Bu kampa gelmek için gerçekten çok çalıştık. İnşallah ileride ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Kamp çalışmaları hocalarımızın da katkılarıyla güzel bir atmosferde geçiyor. Arkadaşlarımızla Türkiye'ye başarı getirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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