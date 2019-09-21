Türkiye Maarif Vakfı Fransa'da eğitim merkezi açtı

21.09.2019 22:29

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Fransa'nın Strazburg kentinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hitap edecek bir eğitim merkezi açtı.

Strazburg Üniversitesi kampüsü yanında açılan eğitim merkezinde tanıtım etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, merkezin eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Maarif Vakfı Fransa Direktörü Ömer Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki vatandaşların vakfın faaliyetleri açısından önemli bir hedef kitleyi oluşturduğunu belirtti.

Tekin, "Maarif Vakfı olarak bulunduğumuz ülkelerde toplumun geneline hitap eden eğitim kurumları kurma hedefimiz var. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz, dolayısıyla kapılarımız herkese açık. Bulunduğumuz ülkede eğitim anlamında topluma ne gibi katkıda bulunabiliriz, bunun için mücadele veriyoruz." dedi.

Ülkede eğitim alanındaki eksikleri tespit edip artı değer kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Tekin, "Eğitim merkezimizde okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilere ve yetişkinlere hitap eden bir eğitim sistemi mevcut. İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri burada istediğini bulabilecek." diye konuştu.

Tekin, burada herkesin birbirine katkıda bulunabileceği bir merkez oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilere matematik, biyoloji, kimya, Fransızca, İngilizce ve ney gibi derslerin verileceğini aktaran Tekin, merkezde öğrencilere yönelik ev ödevlerine yardım, Türkçe ve Türk kültürü ve daha yetişkinler için yazı dili geliştirme derslerinin yapılacağını söyledi.

Tekin, merkezde kültürel faaliyetlerin de düzenleneceğini ifade ederek, "Buraya gelen öğrenciler sadece kuru bilgi alıp gitmeyecek. Bu çocuklara farklı şeyler katmak istiyoruz. Bizim amaçlarımızdan biri burada vatandaşlarımıza eğitim anlamında katkı sağlamak, onların öz güven içerisinde eğitim alanında gelişmelerini sağlamak. Amaç Fransa'ya entegre olmuş ve nereden geldiğini bilen öz güven sahibi bireyler yetiştirmek." diye konuştu.

Türk Maarif Vakfının yurt dışında eğitim kurumları açarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı da mücadele verdiğini vurgulayan Tekin, "(Eğitim alanında) Avrupa'da bir boşluk söz konusu. Bu boşluğun kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye'yi doğru şekilde temsil ederek eğitim alanında görevimizi yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Tekin, vakfın Avusturya ve Almanya'da faaliyetler yürüttüğünü ve Belçika'da temsilciliğinin bulunduğunu, Hollanda'ya da açılmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız tüm Fransa ve Avrupa'ya yayılmak. Dolayısıyla bu eğitim merkezinin tam anlamıyla sistemini oturttuktan sonra Fransa'nın diğer şehirlerinde, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı özellikle Lyon ve Paris'te faaliyetlerimize başlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. 2020'de en az 2-3 eğitim merkezi açarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Böyle bir hedefimiz var."

Kaynak: AA