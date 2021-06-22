Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti
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Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Başkanlık Müşaviri Dr. Metin Çelik, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret ederek ikili iş birliği hususlarında görüştüler.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Başkanlık Müşaviri Dr. Metin Çelik, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret ederek ikili iş birliği hususlarında görüştüler.

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Kaynak: Habermetre

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