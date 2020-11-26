Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor

Alman savaş gemisinin Libya'ya gıda ve boya götüren Türk gemisine yönelik baskınından sonra yeni tedbirler gündeme geldi. HAVELSAN, KKTC ve Akdeniz'e trafik gözetleme istasyonları kuracak. Böylece Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak.

Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Bu kapsamda, Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl KKTC ve Doğu Akdeniz'de de hayata geçirilecek. Proje kapsamında KKTC'ye bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara'daki merkez sistemle irtibat kurularak, Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haber dar olacak.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir Türk gemisini Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Skandal aramaya Türkiye'den çok sert tepkiler gelirken, Avrupa Birliği, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edilmişti.

"İRİNİ OPERASYONU TARAFLI BİR OPERASYONDUR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gemiye müdahalenin Türkiye'nin rızası olmadan yapıldığını belirterek, "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır" ifadesini kullanmıştı.

İRİNİ HAREKATI

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.