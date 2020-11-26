Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor

26.11.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:00

Alman savaş gemisinin Libya'ya gıda ve boya götüren Türk gemisine yönelik baskınından sonra yeni tedbirler gündeme geldi. HAVELSAN, KKTC ve Akdeniz'e trafik gözetleme istasyonları kuracak. Böylece Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak.

İrini Harekatı kapsamında uluslararası hukukun hiçe sayılması ve Türk bandıralı ticari geminin basılması alınacak tedbirleri gündeme getirdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilmesi planlanan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 2021'de tamamlanacak.

TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DEKİ HER GEMİDEN HABERDAR OLACAK

Bu kapsamda, Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl KKTC ve Doğu Akdeniz'de de hayata geçirilecek. Proje kapsamında KKTC'ye bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara'daki merkez sistemle irtibat kurularak, Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir Türk gemisini Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Skandal aramaya Türkiye'den çok sert tepkiler gelirken, Avrupa Birliği, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edilmişti.

"İRİNİ OPERASYONU TARAFLI BİR OPERASYONDUR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gemiye müdahalenin Türkiye'nin rızası olmadan yapıldığını belirterek, "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır" ifadesini kullanmıştı.

İRİNİ HAREKATI

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor
Haber Yorumları (1)
MEMUR: çok yerinde bi karar, geç bile kaldık.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Funda Eryiğit Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 09:02:28. #1.15#
title