Türkiye küresel iş gücü rekabetçilik sıralamasında 4 basamak daha gerileyerek 78'nci oldu
Haberler » Dünya » Türkiye küresel iş gücü rekabetçilik sıralamasında 4 basamak daha gerileyerek 78'nci oldu - Haberler

Türkiye küresel iş gücü rekabetçilik sıralamasında 4 basamak daha gerileyerek 78'nci oldu

Türkiye en iyi performansı 21'nci olduğu "yeni ürün girişimleri" başlığında gösterirken yurtdışından kalifiye çalışanları çekme anlamına gelen "tersine beyin göçünde" 112'nci olabildi

24.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:11
Türkiye küresel iş gücü rekabetçilik sıralamasında 4 basamak daha gerileyerek 78'nci oldu

Küresel İşgücü Rekabetçilik Endeksi'nde gerilemesini sürdürerek 78'nciliğe geriledi.


Şehirler bazında da 91'nci sırada yer alırken Ankara 132'nci sırada yer bulabildi. Türkiye en iyi performansı 21'nci olduğu "yeni ürün girişimleri" başlığında gösterirken yurtdışından kalifiye çalışanları çekme anlamına gelen "tersine beyin göçünde" 112'nci olabildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri