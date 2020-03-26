Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
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Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla verdiği mücadelede son 24 saat içerisinde 15 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 59'a yükseldi. Türkiye, salgınının sıçradığı 11 Mart tarihinden bu yana, 24 saat içinde en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı.

26.03.2020 07:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:28

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ölümcül günü geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 59'a yükseldiğini ifade etti. 15 vatandaşımızın can vermesiyle birlikte 25 Mart günü, 24 saat içerisinde bir günde en fazla can kaybı verdiğimiz gün olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi.

561 YENİ VAKAYA RASTLANDI

Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükselmiş oldu.

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI GÜN

Türkiye, 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, ilk ölüm vakasının gerçekleştiği 17 Mart tarihinden bu yana en fazla ölümün meydana geldiği günü yaşamış oldu.

Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı

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Tüm Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı

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