Türkiye, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerinin yüzünü güldürdü
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Türkiye, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerinin yüzünü güldürdü

Türkiye, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri arasındaki yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri arasındaki yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.

Kırgızistan'da her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, "Beklenen sensin" sloganıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ve TDV Kırgızistan Ramazan Program Yöneticisi Ebubekir Kaynak, Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı ilçe ve köyleri ziyaret etti.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'un da bulunduğu gönüllüler, un, pirinç, şeker, yağ ve makarnadan oluşan yardımları sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yardımın yanı sıra çocuklara Türk bayraklı ve TDK logolu balonlar da dağıtan dizi oyuncusu Özen, Türk gençleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Yardım kolisini teslim alan kadınlardan Maya, "Her yıl Türkiye'den ramazan ayında yardımlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Öztürk'ün başkanlığındaki heyet, dağıtım işinin ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İlahiyat Fakültesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünü ziyaret ederek buradaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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