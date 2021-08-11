TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASINDA 3. OLAN SPORCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ

Antakya Belediyesi GSK karate sporcusu Gülnaz Nur Çelikkol, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3. olarak büyük gurur yaşattı.

Antakya Belediyesi GSK karate sporcusu Gülnaz Nur Çelikkol, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3. olarak büyük gurur yaşattı.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Antakya Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kurduğu Gençlik Spor Kulübü bünyesinde pek çok dalda gençlere spor eğitimi veriyor ve profesyonel sporcu yetiştiriyor. Başarılı sporcumuz Gülnaz Nur Çelikkol da Türkiye 3. sü olarak Antakya'mızı gururlandırdı. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz yayınladığı mesajda: "Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübümüzün değerli hocası Mehmet Karagöz'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sporcumuz Gülnaz Nur Çelikkol'u da Türkiye Şampiyonasında göstermiş olduğu gayret ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor, sporcumuza kazanacağı daha nice güzel başarılar diliyorum. " dedi.

Yayın Tarihi :

11 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre