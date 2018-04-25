Türkiye: Kadim Medeniyet, Küresel Misyon" Söyleşisi - AB Bakan Yardımcısı Şahin - Bursa

Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, "Atalarımızın şehit kanlarının damlamış olduğu her bir toprak, coğrafya, bizim yeryüzündeki sınırlarımızı teşkil eder." dedi.

Şahin, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Proje Atölyesi tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen "Türkiye: Kadim Medeniyet, Küresel Misyon" konulu söyleşide, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

AB Bakan Yardımcısı olduğu günden bu yana özellikle doğu ülkeleriyle Türkiye arasında bir köprü kurmak için çalıştığını dile getiren Şahin, Türkiye'nin, sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyanın her yerinde zulüm görenlerin yardımına koşan bir medeniyet kültürüne sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, Yavuz Sultan Selim döneminde Banda Açe'ye yardım gönderildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Eğer sınırlarımız dendiğinde, şuur altlarınıza 780 bin kilometrekarelik, Türkiye'nin bugünkü sınırları geliyorsa büyük bir hipnoza maruz bırakılmış ve halen bitkisel hayattasınız demektir. Sizin sınırlarınız 780 bin kilometrekare değil. Bana sorulduğunda şu cevabı veriyorum: Atalarımızın şehit kanlarının damlamış olduğu her bir toprak, coğrafya, bizim yeryüzündeki sınırlarımızı teşkil eder. Peki neresidir bu coğrafyalar? Yeryüzünün tam 34 ülkesinde ve 76 noktasında şehitliği bulunan bir milletin evlatlarısınız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 34 ülke ve 76 noktada şehitliği bulunan bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Doğuda Japon adalarından, Bande Açe'den tutun da Batıda İngiltere'nin Man Adalarına kadar uzanan bütün bir yeryüzü coğrafyasında sizin atalarınızın şehitliği var. Öyleyse bizim kendimizi 780 bin kilometrekarelik bir coğrafyaya hapsetmek gibi bir hakkımız ve lüksümüz yok ki bu bir operasyondu zaten."

Şahin, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe, UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.