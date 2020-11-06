Türkiye İzmir için tek yürek

Mersin'in Mezitli ilçesindeki hayırseverler, İzmir'e depremzedelerin kullanması için yardım malzemeleri bağışladı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki hayırseverler, İzmir'e depremzedelerin kullanması için yardım malzemeleri bağışladı.

Mezitli Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) depremden zarar görenler için 258 battaniye, 35 gıda kolisi, 746 bebek bezi, 2 koli temizlik malzemesi, 2 koli bebek bisküvisi ve 103 giysi toplandı.

Hayırseverlerin bağışladığı yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Mersin Valiliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ