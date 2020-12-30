Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün

30.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:34

- Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün Denizlili esnaf ile Faslı sigortacının düğününü 3 ülkedeki akrabaları tarafından canlı olarak izlendi Denizli damat ile Faslı gelin, Fas'ta iki ülkenin adetlerine göre düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

- Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün

Denizlili esnaf ile Faslı sigortacının düğününü 3 ülkedeki akrabaları tarafından canlı olarak izlendi

DENİZLİ - Denizli damat ile Faslı gelin, Fas'ta iki ülkenin adetlerine göre düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. İtalya'daki ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan çiftin düğününü, 3 ülkedeki yakınları sosyal medyadan canlı olarak izledi.

Dünyanın en sıra dışı düğünleri denince akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Fas, yine benzerine az rastlanır bir merasime ev sahipliği yaptı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde esnaflık yapan 42 yaşındaki Hasan Doğan, İtalya'da yaşayan arkadaşı Ramazan Sayman aracılığıyla Fas'ta sigortacılık yapan ve aynı zamanda Sayman'ın baldızı olan 30 yaşındaki Lhaibouri Hayat ile tanıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana sosyal medyadan görüşen Faslı sigortacı ve Acıpayamlı esnaf, evlilik kararı aldı.

Gelinin ülkesi Fas'ta yerel adetler ve Türk geleneklerine göre yapılan düğünde renkli görüntüler oluştu. Dört hizmetlinin omuzlarda taşıdığı tahtta salona giren gelin ve akrabaları, Türk ve Fas ezgilerinin çalınıp söylendiği düğünce gönüllerince eğlendi. Dansların edildiği ve halayların çekildiği düğünde ortaya çıkan eğlenceli anlar, Hasan Doğan ve Lhaibouri Hayat çiftinin Türkiye, Fas ve İtalya'da yaşayan tanıdıkları ile akrabaları tarafından sosyal medyada Denizli Trafik Yaşam Grubunda canlı olarak izlendi.

Önünüzdeki günlerde Türkiye'ye dönecek olan çiftin, pandemi önlemleri nedeniyle Denizli'de kıyılacak nikahın ardından Acıpayam'da yaşamaya devam edecekleri öğrenildi.

Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Engin Özkoç Seyit Torun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Ryan Babel Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Maltepe Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:35:00. #1.14#
title