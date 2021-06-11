Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız sahne alıyor. A grubundaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek ay yıldızlılar, önemli mücadeleye üç puan parolasıyla çıkacak. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda ekranlara gelecek ve şifresiz mi olacak? Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız sahne alıyor. A grubundaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek ay yıldızlılar, önemli mücadeleye üç puan parolasıyla çıkacak. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda ekranlara gelecek ve şifresiz mi olacak? Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç saat kaçta, nerede yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 A Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, İtalya ile karşılaşacak. 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ROMA'DA TRİBÜNLERDE 17 BİN FUTBOLSEVER OLACAK

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay yıldızlılarda, sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya'da Marco Verratti'nin tedavisi sürerken, Lorenzo Pellegrini de sakatlık yaşadı. 17 bin taraftarın alınacağı maçta 3 bin civarında Türk futbolseverin yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Muhtemel 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kaan (Yusuf), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İtalya Muhtemel 11: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Berardi, Jorginho, Barela, Insigne, Belotti, Immobile.