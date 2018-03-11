Amasya'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Hamit Kaplan Spor Salonu'nda 9 Mart'ta başlayan organizasyona, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 53 kulüpten 150 sporcu katıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işitme engelli sporcuların uluslararası alanda da başarılı olduğunu söyledi.

Daha başarılı olmak için her zaman geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Kihtir, "Bu organizasyonda Amasya halkına ve Mahmut Demir hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum, bize çok destek oldular. Geçen yıl olimpiyatlara katıldık. 46 madalyayla 4. sırada yer aldık. Gençlere daha çok yatırım yapmak ve daha çok başarı kazanmak için çalışıyoruz. Her zaman 3-4 yıl ileriyi düşünüyoruz. Bu yüzden şampiyonalara devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Eski olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir ise müsabakalarda genç sporcuların beklenenin üzerinde performans gösterdiğine dikkati çekerek, gençlere güvenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Genç sporculara çok çalışmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Çok başarılı gençlerimiz var. Benim dikkatimi çeken, işitme duyusu normal olanlarla buradakileri kıyasladığımızda işitme engelliler daha büyük teknik puanlar yapıyor. Daha fazla teknik puan çıkıyor. Onu da arkadaşlara sordum, 'Çok çalışıyorlar.' dendi. Demek ki biz gençlere söylüyoruz, 'Çalışıp gayret ettiğinizde iyi şeyler çıkar.' diye. Zaten bu sporcular arasında bizim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarımız var. Bu milletin gençlerine biz güvenirsek hepsi uluslararası alanda başarılı olur. Sadece bu sporculara güvenmek ve gereken dersleri vermek lazım."

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.