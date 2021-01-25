Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı

25.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:48

Yunanistan ve Türkiye arasında 5 yıl aradan sonra ilk kez bugün İstanbul'da gerçekleştirilen istikşafi görüşmeler sona erdi. Görüşme sonrası İbrahim Kalın, "Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" dedi. İki ülke, görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

SONRAKİ GÖRÜŞME ATİNA'DA YAPILACAK

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı. Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

62. tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı ama Yunanistan medyasına göre; büyük olasılıkla 25 Mart'ta iki ülke bir araya gelecek.

25 Mart'ta hem Türkiye konusunun tekrar ele alınacağı Avrupa Birliği zirvesi başlayacak hem de Yunanistan'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 1821'de başlayan ayaklanmanın 200. yılı kutlanacak.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke görüşmeleri sürdürme kararı aldı

AVRUPA BİRLİĞİ VE AB ÜYESİ ÜLKELER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Ankara'nın ikili sorunların çözümünü diyalog ve müzakerede araması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde olumlu yönde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atina ve Ankara arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İLK İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER 2002'DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirilirken en son görüşme olan 60'ncı tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı
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