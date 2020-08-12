Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden tırmanan krizde Atina'ya destek verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Yunanistan'ın yanında olduğunu" söyledi

Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail'den açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Yunanistan'ın yanında olduğu belirtildi. Açıklamada "İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder" denildi.