Türkiye ile Venezuela Arasında Protokol İmzalandı
Türkiye ile Venezuela arasında protokol imzalandıKARAKAS(İHA)- Türkiye ile Venezuela arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Başkanı Maduro'nun katılımıyla protokol imzalandı.
Türkiye ile Venezuela arasında protokol imzalandı
KARAKAS(İHA)- Türkiye ile Venezuela arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Başkanı Maduro'nun katılımıyla protokol imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Maduro tarafından "EL Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası hediye edildi.