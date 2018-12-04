Türkiye ile Venezuela Arasında Protokol İmzalandı

Türkiye ile Venezuela Arasında Protokol İmzalandı

Türkiye ile Venezuela arasında protokol imzalandıKARAKAS(İHA)- Türkiye ile Venezuela arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Başkanı Maduro'nun katılımıyla protokol imzalandı.

Türkiye ile Venezuela arasında protokol imzalandı

KARAKAS(İHA)- Türkiye ile Venezuela arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Başkanı Maduro'nun katılımıyla protokol imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Maduro tarafından "EL Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası hediye edildi.

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