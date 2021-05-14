Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
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Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor

Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk - Haberler | Güncel

MUSTAFA TALHA ÖZTÜRK/LEJLA BİOGRADLİJA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın bugün başladığını belirterek...

MUSTAFA TALHA ÖZTÜRK/LEJLA BİOGRADLİJA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın bugün başladığını belirterek Türk turistleri ülkesine davet etti.

Büyükelçi Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ay önce başlatılan süreçteki en önemli noktanın sağlık sistemlerine karşılıklı güvenin olduğunu ifade ederek "Uygulama çok basit işleyecek. Tek yapmanız gereken aşı kartınızı yanınıza alarak uçak bileti satın almak. Uygulamanın en önemli avantajlarından biri aşı olamayan 18 yaş altı bireylerin ebeveynleriyle birlikte seyahat edebilecek olmaları." dedi.

Türkiye ve Sırbistan'ın ülkelerinde uygulanan Kovid-19 aşılarını tanıdığına işaret eden Markovic, iki ülkenin sağlığa önem verdiğini vurguladı.

Markovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkiler neticesinde iki ülke ilişkilerinin de tarihinin en iyi noktasında olduğunu belirterek bu karşılıklı güvenin, aşı sertifikası uygulamasını da kolaylıkla hayata geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 aşısına ulaşmanın oldukça zor olduğu süreçte Türkiye ve Sırbistan'ın vatandaşları için en iyisini yaptıklarını aktaran Markovic, "Sırbistan'da aşılama Sinopharm, Türkiye'de ise Sinovac ile başladı. Bu uygulamayla hangi aşının değil, sağlığınızın öncelik olduğunu vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Markovic, uygulamanın yürürlüğe gireceği duyurulduğunda çok sayıda telefon aldığını ifade ederek "Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Türk turistlerin en çok tercih ettiği rotalardan birisi. Türkiye ise özellikle çocuklu Sırp aileler için muazzam bir tatil noktası. Aşı sertifikası uygulamasıyla herkes çok mutlu olacak." dedi.

Salgının ardından en hızlı toparlanacak sektörün turizm olacağına işaret eden Markovic, "İnsanlar kapalı kalmaktan sıkıldı ancak salgın bittikten sonra dünya daha farklı sorunlarla yüzleşmek durumunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic, Türk turistlere "Sırbistan'a buyurun, hoş geldiniz" mesajını göndererek, "Sizleri bekliyoruz. Bizim misafirperverliğimiz de Türkiye'dekine çok yakın. Gelin ve görün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk

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