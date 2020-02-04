: Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi

04.02.2020 08:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:16

Fırat'ın doğusuna düzenlenen ortak devriyeler, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı Soçi mutabakatının ardından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ayn el Arab'da (Kobani) dün yapılması planlanan Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi, Rusya destekli olan Esed rejiminin Türk ordusunu hedef alması sonucu iptal edilmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ortak devriye sadece dün için değil, ikinci bir emre kadar süresiz olarak iptal edildi.

İdlib'de ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye rejim ordusu, önceki gece bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda,7 asker ve 1 sivil personel şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından TSK'ya ait fırtına obüsleri ve topçuları rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar da havalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sıcak saatlerin yaşandığı Suriye sınırına gitti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

8 ŞEHİDİMİZ VAR

Ardından TSK Komuta Kademesi ile Hatay Devlet Hastanesi'ne geçerek saldırıda yaralanan askerleri ziyaret eden Akar, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Akar, hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivilkardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

DEVRİYELER SÜRESİZ İPTAL

İdlib'deki saldırının ardından dün Fırat'ın doğusunda yapılması planlanan Türkiye-Rusya ortak devriyesi de iptal edildi. Yerel kaynaklar, devriyelerin sadece dün için değil ikinci bir emre kadar süresiz iptal edildiğini ileri sürdü. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa'daki Rejim mevzileri de bombalandı.

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